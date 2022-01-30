В Первоуральске на железнодорожных путях нашли тело 18-летнего мальчика

У молодого человека обнаружены признаки железнодорожного травмирования. Фото: личный архив друзей Сергея

В Первоуральске на перегоне Билимбай-Подволошная на железнодорожных путях нашли тело 18-летнего Сергея Латушкина. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, погибшего нашел машинист грузового поезда 29 января 2022 года.

У молодого человека обнаружены признаки железнодорожного травмирования. Свердловской прокуратурой организована проверка. Студент был объявлен в розыск в день гибели. Он ушел из дома и не вернулся. Для друзей и семьи смерть Сергея стала большой потерей.

- Серёжа был чудесным человеком. У него самые смешные шутки, всегда мог поддержать, развеселить, поднять настроение. Он был очень милым, тёплым и уютным. Серёжа стал важной частью моей жизни, очень хорошим другом. Его манера речи такая особенная, свойственна только ему. Особенно он как-то мыслил, всегда поражались этому. Он очень хороший, добрый. Не представляю, что теперь делать. Без него в мире стало холоднее, - рассказала подруга мальчика.

Погибшего нашел машинист грузового поезда. Фото: личный архив друзей Сергея

В Следственном комитете на транспорте «КП-Екатеринбург» рассказали, что обстоятельства гибели мальчика выясняют следователи Центрального СУТ СКР.