Начальники хотят таким образом сохранить трудовую дисциплину. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Екатеринбурге 27% работодателей требуют от сотрудников сообщать, где они работают удаленно. По данным исследования SuperJob причиной такого контроля служит соображение поддерживать трудовую дисциплину в коллективе.

- Представители компаний все чаще напоминают, что работодатель несет ответственность за здоровье сотрудника в рабочее время, - рассказали в SJ.

В это время 41% сотрудников, работающих удаленно, сообщает начальникам о своем месторасположении, 26% отчитываются по своей инициативе, и только 15% - только тогда, когда попросит работодатель. Причем из последних опрошенных это женщины, чаще всего старше 45 лет.

Напомним, что в Екатеринбурге работодатели стали в два раза чаще указывать в вакансиях требования о наличии у соискателей QR-кодов. При этом доля екатеринбуржцев, которые указывают в резюме информацию о QR-коде, увеличилась на 2,8% до 18,9%.