Экс-глава свердловской «Открытой России» вышел из американской тюрьмы

Уралец отметил, что находится в аэропорту Алабамы. Фото: Максим Верников Facebook

Бывшим глава свердловской «Открытой России» Максим Верников вышел из американской тюрьмы спустя 57 дней заключения.

- Спустя 57 дней заключения в Калифорнии, Аризоне, Миссисипи и Алабаме я на Свободе! – написал координатор на официальной странице в Facebook.

Уралец отметил, что находится в аэропорту Алабамы, откуда он поедет к своему поручителю Ксении Кириловой и своим друзьям. Максим Верников также поблагодарил всех за поддержку, которая ощущалась даже в американских тюремных стенах.

Напомним, что бывший глава свердловского отделения «Открытой России» (признана нежелательной организацией на территории России) Максим Верников просил у США политическое убежище. Однако в итоге он оказался в американской тюрьме.