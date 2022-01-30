Оперштаб опубликовал график пунктов вакцинации от COVID-19 на Урале

Большая часть мобильных пунктов расположена в торговых центрах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается вакцинация населения от коронавируса. Большая часть мобильных пунктов расположена в торговых центрах. Желающим сделать прививку нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Сделать прививку от коронавируса 30 января можно в следующих пунктах:

ЕКАТЕРИНБУРГ

- Екатеринбургский государственный цирк на улице 8 Марта, 43 – с 13.00 до 18.00

-ТРЦ VEER Mall на проспекте Космонавтов, 108Д – с 14.00 до 18.00

-ТЦ «ОМЕГА» на проспекте Космонавтов, 41 – с 12.00 до 18.00

- Жилой комплекс на улице Мехренцева, 38, офис, 1 этаж – с 10.00 до 14.00

- ТРЦ «Гринвич» на улице 8 Марта, 46 – с 10.00 до 18.00

- ТЦ «МЕГА» на улице Металлургов, 87 – с 12.00 до 18.00

- Аэропорт «Кольцово» на площади Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт – с 9.00 до 17.00

- ТРК «Парк Хаус» на улице Сулимова, 50 – с 12.00 до 18.00

- ТЦ «Дирижабль» на улице Академика Шварца, 17 – с 12.00 до 18.00

- Гипермаркет «Сима-Ленд» на улице Черняховского, 86/12, 1 этаж – с 10.00 до 16.00

СЫСЕРТЬ

- ДК им. Романенко на улиц Ленина, 32 - с 9.00 до 14.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

- ТРЦ «DEPO» на Свердловском шоссе, 31Б – с 13.00 до 18.00

- ТРЦ «Квадрат» на улице Пархоменко, 41 – с 12.00 до 17.00

- Центральный торговый комплекс на улице Газетная, 97А - с 9.00 до 18.00

- ТЦ «Реал» на улице Юности, 16, 3 этаж, вход со стороны отделения Сбербанка – с 16.00 до 20.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

- ТЦ «DOM» на улице Лермонтова, 83А – с 11.00 до 14.00

- ТРЦ «Мегамарт» на улице Суворова, 24 – с 11.00 до 15.00

СЕРОВ

- ТЦ «Тайга» на улице Ленина, 128 – с 12.00 до 16.00

- ТЦ «Nebo» на улице Ленина, 215 – с 12.00 до 20.00

- КТ «Родина» на улице Ленина, 179 – с 9.00 до 15.30

ВЕРХНЯЯ САЛДА

- Дом книги на улице Парковая, 12 – с 10.00 до 17.00

- Администрация Верхнесалдинского ГО на улице Энгельса, 46 – с 14.00 до 17.00

ПОЛЕВСКОЙ

- ТЦ «Палермо» в микрорайоне Зеленый Бор-1, 4а – с 10.00 до 14.00