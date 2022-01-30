В Екатеринбурге в начале февраля ожидается оттепель

При этом ветер будет южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге в первых числа февраля ожидается оттепель. По данным Уральского Гидрометцентра в первый день месяца воздух прогреется до -1 днем и до -10 ночью градусов Цельсия. При этом ветер будет южный со скоростью 3-8 метров в секунду.

- Облачно с прояснениями, ночью слабый, днем небольшой снег, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС».

Напомним, что в понедельник, 31 января, пройдет небольшой снег. Столбики термометров ночью покажут -13…-15 градусов, а днем -2...-4. Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.