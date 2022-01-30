В Екатеринбурге ищут пропавшего 84-летнего дедушку

27 января 2022 года вышел из дома и не вернулся. Фото: Поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге третий день ищут пропавшего Кропанева Игоря Семеновича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», 84-летний мужчина 27 января 2022 года вышел из дома и не вернулся. В чем он был одет в день пропажи неизвестно.

Особые приметы:

Рост: 170 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: седой

Цвет глаз: голубой

В чем он был одет в день пропажи неизвестно. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Кропанева Игоря Семеновича, просят сообщить ее по телефону 8 800 700-54-52, по номеру 112 или инфоргу Любе (Герда) 8-982-744-12-45.

Напомним, что в Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 16-летнего Кычакова Глеба Владимировича. Подросток вышел из дома 23 января и перестал выходить на связь, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.