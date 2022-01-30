Сергей Юрьевич стал душой коллектива школы 100. Фото: школа№100 Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле скончался замдиректора школы №100 Сергей Барановский. В январе мужчина отпраздновал свой День рождения, ему исполнился 41 год.

- Сергей Юрьевич стал душой коллектива школы 100. К нему обращались по любому вопросу - как связанному со школой, так и личному. Он всегда поддерживал и словом, и делом. Постоянно генерировал идеи, которые воплощались в проекты, приносящие пользу нашим ученикам и позитивно влияющие на имидж школы, - рассказало руководство образовательного учреждения №100.

Мужчины не стало 28 января. Фото: школа№100 Нижнего Тагила

Мужчины не стало 28 января, причина смерти неизвестна. У Сергея Барановского осталось двое сыновей, прощание с ним состоится 1 февраля в 14.00 на улице Челюскинцев, 47.

Напомним, что в Краснотурьинске в возрасте 62 лет скончался начальник полиции, полковник Валерий Стребков. Он имел несколько наград: медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалями «За безупречную службу», «За доблесть в службе» и именным пистолетом «Макарова».