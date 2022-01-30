В Нижнем Тагиле из горящего дома спасли восемь человек

На место оперативно приехали три единицы техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле из горящего дома на улице Больничный городок спасли восемь человек. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 30 января в 4:12.

- На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного муниципального жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три единицы техники и десять человек личного состава. В 4:20 они локализовали и ликвидировали пламя, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 04:42. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что помощь пожарных понадобилась утром в Асбесте. Там на улице Советской загорелся частный жилой дом. Кадры яркого пламени, охватившего стены, в субботу облетели социальные сети. Огонь распространился на площадь в 100 квадратных метров.