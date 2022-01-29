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Происшествия29 января 2022 14:56

В полиции Екатеринбурга рассказали подробности ограбления банка на проспекте Космонавтов

Точный ущерб устанавливается
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На месте происшествия работают сотрудники отдела полиции №14, а также УМВД по Екатеринбургу.

На месте происшествия работают сотрудники отдела полиции №14, а также УМВД по Екатеринбургу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четвертом часу дня в Екатеринбурге ограбили отделение банка УБРиР на проспекте Космонавтов. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции города.

- Сыщики опрашивают очевидцев, анализируют съемки с камер видео наблюдения и устанавливают точный ущерб, причиненный финансовому учреждению, - комментируют в УМВД Росссии по Свердловской области. - По итогам проверки дел будет принято обоснованное процессуальное решение.

По предварительной информации, при ограблении никто из людей не пострадал.