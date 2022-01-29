На Урале грузовик с поднятым кузовом повредил железнодорожный мост

Задержек в движении поездов не случилось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На железнодорожной станции Ерзовка, что в поселке Махнево, случилось ЧП с участием грузовика. На перегоне Алапаевск-Серов «Рено» повредил железнодорожный мост.

- Грузовой автомобиль «Рено» при следовании под железнодорожным мостом с поднятым кузовом допустил повреждение настила пешеходного прохода по мосту, - уточняют в Уральской транспортной прокуратуре.

Никто из людей не пострадал. А повреждения уже устранены. В прокуратуре отмечают, что задержек в движении поездов тоже не случилось.

- Егоршинской транспортной прокуратурой ведется проверка соблюдения законодательства о безопасности движения, - добавили в Уральской транспортной прокуратуре.