В Асбесте из-за короткого замыкания сгорел дом, пока его хозяева отлучились

Огонь распространился на площадь в 100 квадратных метров. Фото: vk.com/inasbest

Помощь пожарных понадобилась минувшим утром в Асбесте. Там на улице Советской загорелся частный жилой дом. Кадры яркого пламени, охватившего стены, в субботу облетели социальные сети. Огонь распространился на площадь в 100 квадратных метров.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - В 06.47 огонь локализован, в 06.51 открытое горение ликвидировано.

Уже в 07.40 пожарные завершили работу на месте ЧП. Никто из людей не пострадал. В МЧС уточняют, что в момент, когда дом загорелся, внутри никого не было. По одной из версий, пожар начался из-за короткого замыкания.