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Общество29 января 2022 12:20

В Ирбите 14-летний подросток сломал плечо 11-летнему знакомому из интерната

Он повалил его на землю и прыгнул сверху
Илья МОХОВ
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У ребенка закрытый перелом.

У ребенка закрытый перелом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ирбите в больницу из местной школы-интерната поступил 11-летний мальчик. У него медики диагностировали серьезный перелом плеча. Об этом «Комсомольской правде» сообщил осведомленный источник. Как выяснилось, в переломе подозревают другого воспитанника интерната - 14-летнего мальчика.

- У них на улице ссора была, в итоге парень постарше повалил другого, стал пинать, а потом вообще прыгнул сверху, из-за чего и случился перелом, - уточняет источник «Комсомолки».

Сейчас с подростком, избившим товарища, работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

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