В Ирбите 14-летний подросток сломал плечо 11-летнему знакомому из интерната

У ребенка закрытый перелом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ирбите в больницу из местной школы-интерната поступил 11-летний мальчик. У него медики диагностировали серьезный перелом плеча. Об этом «Комсомольской правде» сообщил осведомленный источник. Как выяснилось, в переломе подозревают другого воспитанника интерната - 14-летнего мальчика.

- У них на улице ссора была, в итоге парень постарше повалил другого, стал пинать, а потом вообще прыгнул сверху, из-за чего и случился перелом, - уточняет источник «Комсомолки».

Сейчас с подростком, избившим товарища, работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.