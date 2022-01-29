Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 января 2022 11:20

Французская коммуна Агилькур стала побратимом Верхней Пышмы

Иностранная делегация прилетела в уральский город, чтобы подписать соглашение об этом
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мэр коммуны Жерар Албер Прево и глава Верхней Пышмы Иван Соломин подписали соглашение в Медной столице Урала.

Мэр коммуны Жерар Албер Прево и глава Верхней Пышмы Иван Соломин подписали соглашение в Медной столице Урала.

Историческое событие — у Верхней Пышмы появился город-побратим. Им стала французская коммуна Агилькур. Сегодня, 29 января, мэр коммуны Жерар Албер Прево и глава Верхней Пышмы Иван Соломин встретились в Медной столице Урала и подписали соглашение.

- Мы сегодня подписали важное для нас соглашение о взаимодействии в части образования, в части сохранения исторических данных, в части сохранения памяти о русских воинах, погибших в Первую мировую войну на территории Франции, - сказал Иван Соломин, мэр Верхней Пышмы. - Низкий поклон жителям коммуны Агилькур за память, за сохранение и восстановление монумента на месте, где покоятся две тысячи русских воинов.

Кстати, с инициативой сделать два городя побратимами выступили французы. Они отметили, что в Первую мировую войну за Агилькур сражались солдаты, которые прибыли из Екатеринбурга и его окрестностей. В связи с этим четыре года назад рядом с французской коммуной был открыт обелиск, в память о российских солдатах и офицерах. Добавим, что во время визита в Верхнюю Пышму французская делегация посетила Музейный комплекс УГМК, предприятие «Уралэлектромедь». Осмотрели гости и достопримечательности Екатеринбурга.

0