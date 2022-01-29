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Происшествия29 января 2022 10:36

В Полевском задержали руководителя предприятия, на котором в канун Нового года разбился маляр

За нарушение требований охраны труда ему грозит до четырех лет лишения свободы
Илья МОХОВ
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Подозреваемого отпустили под обязательство о явке.

Подозреваемого отпустили под обязательство о явке.

Фото: Олег ЗОЛОТО

История с гибелью маляра в Полевском получила продолжение. Как «Комсомольская правда» писала ранее, в канун Нового года на местном кондитерском предприятии с двухметровой высоты упал 32-летний маляр, приехавший в Россию на заработки из Средней Азии. Он получил множество переломов и ушиб мозга и скончался от травм на территории предприятия.

Сегодня стало известно, что накануне по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал осведомленный источник.

- Там одного из начальников предприятия задержали. Он уже во всем признался. Арестовывать его не стали, под обязательство о явке отпустили, - уточняет источник «Комсомольской правды».

Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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