В Полевском задержали руководителя предприятия, на котором в канун Нового года разбился маляр

Подозреваемого отпустили под обязательство о явке. Фото: Олег ЗОЛОТО

История с гибелью маляра в Полевском получила продолжение. Как «Комсомольская правда» писала ранее, в канун Нового года на местном кондитерском предприятии с двухметровой высоты упал 32-летний маляр, приехавший в Россию на заработки из Средней Азии. Он получил множество переломов и ушиб мозга и скончался от травм на территории предприятия.

Сегодня стало известно, что накануне по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал осведомленный источник.

- Там одного из начальников предприятия задержали. Он уже во всем признался. Арестовывать его не стали, под обязательство о явке отпустили, - уточняет источник «Комсомольской правды».

Ему грозит до четырех лет лишения свободы.