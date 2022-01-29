В понедельник в Екатеринбурге потеплеет до -2 градусов

Ветер 31 января будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ближайшие дни морозов ждать в Екатеринбурге не стоит. Так, по прогнозам синоптиков, в воскресенье, 30 января, столбики термометров ночью опустятся до -15...-17 градусов Цельсия, а днем поднимутся до -7…-9 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

- Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС».

А в понедельник, 31 января, пройдет небольшой снег. Столбики термометров ночью покажут -13…-15 градусов, а днем -2...-4. Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.