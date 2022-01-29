На Сибирском тракте Шкода насмерть сбила 53-летнего велосипедиста

Авария произошла в восьмом часу утра. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В восьмом часу утра на Сибирском тракте произошла авария. Около жилого дома №15 Шкода Активия, ехавшая со стороны переулка Базовый, врезалась в велосипедиста. Он двигался в попутном направлении.

- В результате ДТП, 53-летний мужчина-велосипедист от травм скончался на месте, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем иномарки сидела 27-летняя женщина. Ее водительский стаж составляет шесть лет.