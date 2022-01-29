В Богдановиче пожарные спасли из горящего дома семь человек

На место ЧП выезжали три пожарные машины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Помощь пожарных потребовалась в Богдановиче накануне вечером. На улице Партизанской на третьем этаже трехэтажного дома загорелась квартира.

- По лестничным маршам эвакуированы пожарно-спасательными подразделениями семь человек, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место ЧП выезжали три пожарные машины и восемь сотрудников МЧС. Пламя успело распространиться на площадь в 25 квадратных метров, но было потушено за две минуты. Никто из людей не пострадал.