В Богдановиче пожарные спасли из горящего дома семь человек

На место ЧП выезжали три пожарные машины.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Помощь пожарных потребовалась в Богдановиче накануне вечером. На улице Партизанской на третьем этаже трехэтажного дома загорелась квартира.
- По лестничным маршам эвакуированы пожарно-спасательными подразделениями семь человек, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.
На место ЧП выезжали три пожарные машины и восемь сотрудников МЧС. Пламя успело распространиться на площадь в 25 квадратных метров, но было потушено за две минуты. Никто из людей не пострадал.