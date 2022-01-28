На заводе в Кушве запустили токарный станок-гигант

Готовые листы буду применяться в судостроении. Фото: ДИП Свердловской области

На заводе в Кушве запустили гигантский токарный станок. Как сообщает Департамент информационный политики Свердловской области, его грузоподъемность составляет 300 тонн, он сможет обрабатывать крупнейшие валки до 5000 станов.

- Так, порядка 500 миллионов рублей было привлечено со стороны государства – это и займы федерального и регионального фондов развития промышленности, а также субсидии, то есть, невозвратные средства на компенсацию экспортных транспортных расходов, потому что предприятие до 60% своей продукции отправляет в другие страны, – рассказал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

Новое оборудование сможет обрабатывать за 300 часов валки длиной 15 метров. Готовые листы буду применяться в судостроении и конструировании мостов. По данным Департамента, всего в России три стана 500, а в мире – 30.