В Качканаре в пятиэтажном доме вспыхнул мусор

На площади двух квадратных метров горел мусор. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Качканаре в пятиэтажном доме в шестом микрорайоне вспыхнул мусор. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 28 января в 18:58.

- На площади двух квадратных метров горел мусор в подъезде на третьем этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три единицы техники и десять человек личного состава. В 19:07 огонь было локализован и ликвидирован, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 19:19.

Ранее стало известно, что в Реже 28 января взорвался снаряд времен Великой отечественной войны. Боеприпас сдетонировал при его утилизации на специальном предприятии. По первоначальным данным, пострадали 5 человек, 1 из которых погиб. Позже в Минздраве "КП-Екатеринбург" сообщили, что пострадали не пять, а шесть человек, включая одного погибшего.