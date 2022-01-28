В Сысерти водитель иномарки насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Сысерти водитель иномарки «Форд Мондео» насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку. Как сообщает ГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел 28 января около 19:00 на улице Трактовая,8.

Женщина переходила дорогу в неположенном месте, от полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи.

Сотрудниками ГИБДД было выяснено, что 25-летний водитель 10 раз привлекался за нарушения ПДД. Мужчина прошел освидетельствование, результаты не показали в его крови алкоголя. Мужчина рассказал, что ехал со скоростью 50 километров в час, когда на дорогу выбежала бабушка, он резко затормозил, но столкновения не удалось избежать.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Напомним, что на 315 километре трассы «Пермь-Екатеринбург» утром, 28 января, произошла страшная авария, в результате которой водитель легковушки погиб на месте, месячный малыш скончался в медучреждении, его мама и еще двое детей попали в больницу.