В Нижнем Тагиле горожане добились возбуждения уголовного дела в отношении турагента-мошенника

По словам десятков пострадавших, они стали жертвами одной и той же мошенницы Оксаны Забавиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле горожане добились возбуждения уголовного дела в отношении недобросовестного турагента. По словам десятков пострадавших, они стали жертвами одной и той же мошенницы Оксаны Забавиной, при этом ранее им дважды было отказано в этом в полиции. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

- Мы все-таки добились возбуждения уголовного дела в отношении Забавиной. Всех заявителей в дальнейшем следователь будет вызывать к себе на допрос, - рассказывают пострадавшие.

Как оказалось, дело под свой контроль взяла генеральная прокуратура. Турагент Оксана Забавина оставила без денег и отдыха несколько десятков местных жителей. Она брала предоплату за туры, но на самом деле не оформляла их. Кроме того, мошенница печатала поддельные билеты на самолет. В конце августа Забавина перестала выходить на связь и скрылась. Есть предположение, что она скрывается в Санкт-Петербурге.