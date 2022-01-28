Евгений Куйвашев рассказал, будут ли уральских школьников без прививки отстранять от занятий

Несовершеннолетние будут прививаться исключительно на добровольной основе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области ответил на вопрос подписчиков, будут ли школьников без прививки от коронавируса отстранять от занятий. К главе региона обратились обеспокоенные родители, которые переживают, что их детей могут лишить возможности получения образования без прохождения вакцинации.

- Я уже неоднократно говорил, что несовершеннолетние будут прививаться исключительно на добровольной основе. Что же касается образования, то никто, конечно, его лишен не будет, все в нашей стране имеют право на основное общее образование, - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Ранее губернатор Свердловской области, отвечая на вопросы подписчиков в своем Instagram, не исключил вероятность перевода школьников на дистанционное обучение. К Евгению Куйвашеву обратились родители, которые попросили перевести учеников на удаленку и последовать примеру других регионов.