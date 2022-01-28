Председателем нижнетагильской Счетной палаты вновь назначен Валерий Платунов

Валерий Платунов окончил УПИ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председателем нижнетагильской Счетной палаты снова выбран Валерий Платунов. Как сообщает пресс-служба городской Думы, он занимает эту должность с 2014 года.

Валерий Платунов окончил УПИ по специальности «Экономика и организация энергетического производства», а с 1997 года до 2013 он был заместителем генерального директора по экономике ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов».

Напомним, что Счетная палата вернула в бюджет Екатеринбурга больше восьми миллионов рублей. А сама деятельность ведомства обходится городской казне в 16 миллионов. Затем депутат назвал счетную палату «неизбежным злом, которая не приносит доход, но содержать мы их обязаны». И попросил представителя ведомства «перестать играть в Зою Космодемьянскую».