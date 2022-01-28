Команда по синхронному фигурному катанию из Екатеринбурга стала 20-кратным чемпионом России

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Команда по синхронному фигурному катанию, которая представляет екатеринбургскую спортивную школу «Юность», стала 20-кратным чемпионом России. Состязания проводились в Йошкар-Оле и собрали десяток коллективов со всей страны.

- Участниками чемпионата России стали 10 команд в категории «кандидаты в мастера» из Омской, Самарской, Брянской, Нижегородской, Оренбургской, Свердловской областей, республик Татарстан и Мордовии, Пермского края, ЯНАО, Москвы и Санкт-Петербурга, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Участникам предстояло откатать две программы: короткую и произвольную. Коллектив из «Юности» в первый день соревнований занял второе место, уступив спортсменкам из Санкт-Петербурга 0,18 балла. Однако на второй день им удалось победить в произвольной с перевесом в 0,63 балла, а на третьей позиции расположилась команда из Москвы.