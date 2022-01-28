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Общество28 января 2022 15:56

Губернатор Свердловской области не исключил вероятность перевода школьников на дистант

К Евгению Куйвашеву обратились родители и попросили перевести учеников на удаленку
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По словам губернатора, вывод на карантин классов, где были выявлены заболевшие коронавирусом, является сейчас оптимальным решением

По словам губернатора, вывод на карантин классов, где были выявлены заболевшие коронавирусом, является сейчас оптимальным решением

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области, отвечая на вопросы подписчиков в своем Instagram, не исключил вероятность перевода школьников на дистанционное обучение. К Евгению Куйвашеву обратились родители, которые попросили перевести учеников на удаленку и последовать примеру других регионов.

- Сложившаяся обстановка требует взвешенных решений, поэтому корректировка указа об особом режиме в связи с пандемией COVID-19 осуществляется в ручном режиме, каждое изменение обсуждается экспертами-медиками и эпидемиологами, Пока мы не идем по пути полного перевода на дистант, - написал на своей странице Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, вывод на карантин классов, где были выявлены заболевшие коронавирусом, является сейчас оптимальным решением. Напомним, в Екатеринбурге на 28 января уже 12% классов в школах отправлены на дистант. Ученики 792 учебных коллективов получают образование из дома из-за выявленных случаев коронавируса и ОРВИ.

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