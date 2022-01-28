Губернатор Свердловской области не исключил вероятность перевода школьников на дистант

По словам губернатора, вывод на карантин классов, где были выявлены заболевшие коронавирусом, является сейчас оптимальным решением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области, отвечая на вопросы подписчиков в своем Instagram, не исключил вероятность перевода школьников на дистанционное обучение. К Евгению Куйвашеву обратились родители, которые попросили перевести учеников на удаленку и последовать примеру других регионов.

- Сложившаяся обстановка требует взвешенных решений, поэтому корректировка указа об особом режиме в связи с пандемией COVID-19 осуществляется в ручном режиме, каждое изменение обсуждается экспертами-медиками и эпидемиологами, Пока мы не идем по пути полного перевода на дистант, - написал на своей странице Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, вывод на карантин классов, где были выявлены заболевшие коронавирусом, является сейчас оптимальным решением. Напомним, в Екатеринбурге на 28 января уже 12% классов в школах отправлены на дистант. Ученики 792 учебных коллективов получают образование из дома из-за выявленных случаев коронавируса и ОРВИ.