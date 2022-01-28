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Общество28 января 2022 15:17

В Екатеринбурге патрульные поймали местного жителя с крупной партией наркотиков

У 34-летнего мужчины нашли больше 300 граммов мефедрона
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Мужчина хранил запрещенные вещества для дальнейшего сбыта

Мужчина хранил запрещенные вещества для дальнейшего сбыта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у местного жителя полицейские нашли больше 300 граммов наркотиков, которые он собирался сбыть. 26 января патрульные заметили на улице Айвазовского подозрительного молодого человека и решили проверить его документы, во время этой процедуры он заметно занервничал.

- После личного досмотра у него в рюкзаке были обнаружены 82 свертка в черной изоленте и 11 аналогичных свертков в кармане куртки, также полицейские изъяли два полимерных пакета. Экспертиза установила, что это мефедрон общей массой 304,6 грамма, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанным оказался 34-летним жителем Екатеринбурга, ранее его судили за кражу, он хранил запрещенные вещества для дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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