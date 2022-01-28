В Ивделе будут судить 30-летнего местного жителя, убившего своего соседа

Теперь мужчину обвиняют по ряду статей, в том числе «Убийство», «Кража», «Хищение огнестрельного оружия» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ивделе будут судить 30-летнего местного жителя, который обокрал дом своего соседа, а позже убил его. Все началось в октябре 2019 октября, тогда молодой человек проник в дом своего 63-летнего соседа, вынес личные вещи, ружье и боеприпасы.

- В январе 2021 года обвиняемый, используя огнестрельное гладкоствольное ружье, убил мужчину, у которого ранее он совершил указанные хищения имущества. Поводом для убийства послужили личные неприязненные отношения, - уточнили в СУ СК по Свердловской области.

Теперь мужчину обвиняют по ряду статей, в том числе «Убийство», «Кража», «Хищение огнестрельного оружия». При этом проведенная экспертиза установила, что он страдает заболеванием, лишающим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.