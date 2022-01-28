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Общество28 января 2022 14:03

В первые дни вакцинации прививку от коронавируса сделали более 600 свердловских подростков

Побочных действий от двухкомпонентного «Спутника М» выявлено не было
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Анализ результатов показал, что эффективность «Спутник М» составляет 94%

Анализ результатов показал, что эффективность «Спутник М» составляет 94%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала вакцинации уже привили более 600 подростков. Специалисты рассказывают, что никаких побочных действий от двухкомпонентного «Спутника М» выявлено не было.

- Вакцина зарегистрирована и прошла все клинические испытания, для этого были отобраны группы добровольцев от 12 до 17 лет, как мальчиков, так и девочек. Анализ результатов показал, что эффективность «Спутник М» составляет 94%, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова.

Кстати, в последние дни в Екатеринбурге зарегистрировали восемь тысяч заявлений на вакцинацию подростков от коронавируса. Об этом сообщает свердловский оперштаб по борьбе с инфекцией.

- В первую очередь вакцинация проводится в школьных медкабинетах, - говорится в сообщении.

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