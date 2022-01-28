Глава свердловского Минздрава взял на контроль помощь пострадавшим от взрыва в Реже

На месте ЧП работают спецслужбы. Фото: очевидцы

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим от взрыва на заводе «Гефест-М» в городе Реж, где взорвался снаряд времен Великой Отечественной войны.

- Для оказания возможной помощи медикам Режа на место выехала бригада Территориального Центра медицины катастроф. Помощь пострадавшим находится на контроле у министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, - прокомментировали ситуацию в Департаменте информационной политики региона.

В результате взрыва погиб 1 человек, еще 6 человек были доставлены в Режевскую центральную больницу, откуда двоих отпустили. Тем, кто остается в больнице, ничего не угрожает.

Напомним, что взрыв произошел в 15 часов 28 января. На месте работают спецслужбы.

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