В Первоуральске за три дня от COVID-19 привили 200 подростков

В больнице отметили, что заранее собрали заявки на вакцинацию детей от родителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске за три дня в городской больнице прививку от коронавируса «Спутник М» поставили 200 подросткам. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Детская больница приобрела необходимый для дальнейшей работы опыт – отработаны схема маршрутизации вакцинирующихся, процесс предварительного медосмотра, схема внесения в Федеральный реестр информации о вакцинированных от COVID-19, - рассказала заместитель главврача ДГБ по организационно-методической работе Евгений Марьинский.

В больнице отметили, что заранее собрали заявки на вакцинацию детей от родителей. В первый день вакцинировали 78 подростков, во второй – 100, а в третий – 22. При этом в Первоуральске прививки ставили и дети из поселка Новотуринский. Сейчас детская больница готовится к вакцинации детей вторым компонентом и собирает новые заявки от горожан.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге зарегистрировали восемь тысяч заявлений на вакцинацию подростков от коронавируса. Прививку уже поставили некоторые ученики лицея № 88.

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