Лидер «Сансары» Гагарин подобрал музыку для подъездов нового ЖК в Екатеринбурге

Всего таких подъездов только шесть. Фото: телеграмм-канал Эльмаш.

Лидер группы «Сансара» Александр Гагарин лично подобрал музыку, которая звучит в шести подъездах нового жилого комплекса «Северный квартал» на Эльмаше в Екатеринбурге.

- Благодаря Александру Гагарину в жилом комплексе теперь играет акустический поп и поп-рок композиции, - рассказывают авторы совместного проекта от компаний Doma.ai и «СберЗвук Бизнеса»

Также авторы этого проекта отмечают, что подобный опыт создания музыкальных подъездов для России – первый. В жилом комплексе построены дома от 9 до 17 этажей, с закрытыми дворами. Кроме того, в нем имеются пентхаусы, а также квартиры с террасой.