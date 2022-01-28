Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 января 2022 13:16

Лидер «Сансары» Гагарин подобрал музыку для подъездов нового ЖК в Екатеринбурге

Саундтрек нового дома можно услышать в шести подъездах
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего таких подъездов только шесть. Фото: телеграмм-канал Эльмаш.

Всего таких подъездов только шесть. Фото: телеграмм-канал Эльмаш.

Лидер группы «Сансара» Александр Гагарин лично подобрал музыку, которая звучит в шести подъездах нового жилого комплекса «Северный квартал» на Эльмаше в Екатеринбурге.

- Благодаря Александру Гагарину в жилом комплексе теперь играет акустический поп и поп-рок композиции, - рассказывают авторы совместного проекта от компаний Doma.ai и «СберЗвук Бизнеса»

Также авторы этого проекта отмечают, что подобный опыт создания музыкальных подъездов для России – первый. В жилом комплексе построены дома от 9 до 17 этажей, с закрытыми дворами. Кроме того, в нем имеются пентхаусы, а также квартиры с террасой.

0