В Екатеринбурге пропал 16-летний подросток

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 16-летнего Кычакова Глеба Владимировича. Подросток вышел из дома 23 января и перестал выходить на связь, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

Приметы пропавшего: рост 190 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, карие глаза, - сообщают добровольцы.

На момент исчезновения парень был одет в темно-синий пуховик, черную кофту, черные джинсы и темно-серые ботинки.

Если вы знаете, где может находиться Глеб Кычаков, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».