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Общество28 января 2022 13:08

Губернатор рассказал, куда делись 17 миллиардов, на которые хотели построить свердловскую филармонию

Деньги ушли на здравоохранение
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Теперь правительство ищет миллиарды на филармонию. Фото: сайт архитектурного бюро Zaha Hadid

Теперь правительство ищет миллиарды на филармонию. Фото: сайт архитектурного бюро Zaha Hadid

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что 17 миллиардов рублей, предназначенные для строительства филармонии по проекту архитектурного бюро Zaha Hadid, ушли на здравоохранение. Об этом глава региона заявил в ответе депутату Госдумы Андрею Альшевских.

- В связи с эпидемической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской области и приоритетностью финансирования сферы здравоохранения реализация строительства объекта приостановлена на срок, необходимый для изыскания финансирования, - говорится в письме, опубликованном у депутата на странице в Facebook.

Кроме того, Куйвашев объяснил, что проектные работы обойдутся в два миллиарда рублей. На строительство филармонии нужно еще 15 миллиардов. Глава отметил в письме, что власти рассматривают разные варианты финансирования.

В том числе правительство думает о кредите. Однако есть проблема – в Свердловской области недостаточно залогового имущества. Однако, несмотря на это, в 2022 году свердловские власти начнут разрабатывать проектно-сметную документацию объекта.

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