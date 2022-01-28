В Екатеринбурге задержали мужчину, который изнасиловал 16-летнюю падчерицу

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловском районе Екатеринбурга задержали 34-летнего мужчину, которого обвиняют в изнасиловании падчерицы. Об этом «КП» рассказал осведомленный источник. По версии следствия, ранее судимый за разбой уралец напал на 16-летнюю девушку в комнате общежития на улице Дагестанской.

- О случившемся потерпевшая рассказала матери, которая в тот момент была в Тавде. Женщина написала заявление в полицию, откуда сообщение сразу передали в Екатеринбург, - пояснил источник «Комсомольской правды».

Сообщается, что обвиняемый уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». В СУ СК по Свердловской воздерживаются от комментариев.