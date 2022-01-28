Появились фото с места взрыва на заводе в Реже

Здание серьезно пострадало. Фото: очевидцы

В распоряжении «КП-Екатеринбург» появились фото с места взрыва на заводе по утилизации боеприпасов «Гефест», расположенном в строении №6 по улице Калинина в городе Реж.

Снимки сделаны через час после взрыва. Фото: очевидцы

Во время ЧП, которое произошло в 15 часов 28 января 2022 года, 1 человек погиб, еще шесть попали в больницу с ранениями, откуда двоих позже отпустили домой.

На кадрах видно, что здание тоже получило повреждения после взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны из-за детонирования.

На месте ЧП работают спецслужбы

На месте взрыва работают представители спецслужб. По мнению экспертов, озвученном в беседе с корреспондентом «КП-Екатеринбург», взрыв мог произойти из-за нарушения требований безопасности.