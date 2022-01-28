Более 11 тысяч маломобильных пассажиров получили специализированную помощь на вокзалах СвЖД в 2021 году (+29%)

Фото из архива РЖД

Это почти на треть больше, чем годом ранее (за 2020 год – 8,6 тыс.). Для помощи пассажирам с ограниченными возможностями здоровья в ОАО «РЖД» работает Центр содействия мобильности (ЦСМ) ОАО «РЖД».

Центр в круглосуточном режиме без выходных принимает обращения по телефону 8 (800) 775-00-00 и электронному адресу info@rzd.ru. Маломобильные пассажиры могут получить информацию об услугах, зарезервировать места в поездах дальнего следования, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи на вокзалах. Заявки через ЦСМ передаются в специализированные службы на местах. Там, где они не предусмотрены, помощь предоставляется силами сотрудников вокзала и перевозчика.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья на железнодорожных вокзальных комплексах безвозмездно осуществляется помощь в высадке и посадке в поезда, перемещении ручной клади и багажа, оформлении билетов, а также в сопровождении по территории (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункт, платформы и т.д.). В 2021 году наибольшее количество услуг, оформленных через ЦСМ, оказано пассажирам на вокзалах Екатеринбург, Тюмень, Пермь-2, Сургут.

Фото из архива РЖД

Повышению доступности поездок для маломобильных пассажиров также способствует развитие интернет-сервисов. С мая 2021 года инвалиды могут приобретать билеты на специализированные места в поездах дальнего следования на сайте ОАО «РЖД» без дополнительной регистрации в Центре содействия мобильности и предъявления подтверждающих инвалидность документов. Проверка правовых оснований производится автоматически: для покупки билета на специализированное место достаточно указать данные пассажира и номер СНИЛС – необходимые сведения о пассажире перевозчик получит в электронном виде. Для этого холдинг «РЖД» и Пенсионный фонд России интегрировали информационные системы РЖД и Федерального реестра инвалидов.

В кассах для оформления льготных билетов в пригородном и дальнем сообщении гражданам с инвалидностью потребуется бумажная справка-оригинал. Предъявить подтверждающий льготу документ также необходимо будет при посадке в поезд дальнего следования и в пригородный поезд с указанием мест (например, «Ласточку»), или контролеру-кассиру в обычном электропоезде при проверке документов.