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Общество28 января 2022 10:59

В колониях Свердловской области запретили длительные свидания

Краткосрочные свидания проводятся с соблюдением противоэпидемических мероприятий
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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В некоторых учреждениях ГУФСИН действует карантин

В некоторых учреждениях ГУФСИН действует карантин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В колониях Свердловской области запретили длительные свидания. Ограничение вступит в силу с 31 января.

- На основании Постановления главного государственного санитарного врача - начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России от 28.01.2022 № 42 длительные свидания будут запрещены во всех учреждениях ГУФСИН, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Краткосрочные свидания при этом проводятся с соблюдением противоэпидемических мероприятий через стекло в помещениях специальных комнат с использованием средств индивидуальной защиты.

Ограничения введены также на посещение ФКУ ИК-6, Дом ребенка, ФКУ Кировградская ВК с целью проведения плановых и внеплановых проверок.

Кроме того, в ФКУ СИЗО-1, СИЗО-3, ИК-5, ИК-13, ЛИУ-23, ИК-26, ЛИУ-51, КП-59, КВК действует карантин.

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