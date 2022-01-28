В некоторых учреждениях ГУФСИН действует карантин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В колониях Свердловской области запретили длительные свидания. Ограничение вступит в силу с 31 января.

- На основании Постановления главного государственного санитарного врача - начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России от 28.01.2022 № 42 длительные свидания будут запрещены во всех учреждениях ГУФСИН, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Краткосрочные свидания при этом проводятся с соблюдением противоэпидемических мероприятий через стекло в помещениях специальных комнат с использованием средств индивидуальной защиты.

Ограничения введены также на посещение ФКУ ИК-6, Дом ребенка, ФКУ Кировградская ВК с целью проведения плановых и внеплановых проверок.

Кроме того, в ФКУ СИЗО-1, СИЗО-3, ИК-5, ИК-13, ЛИУ-23, ИК-26, ЛИУ-51, КП-59, КВК действует карантин.