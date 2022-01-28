В Екатеринбурге завели уголовное дело на мужчину, сообщившему о ложной угрозе в «Кольцово»

Мужчина начал звонить в 112, когда напился Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале января этого года на единый экстренный номер «112» позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что людям, находящимся в терминале аэропорта якобы грозит опасность. Как позже оказалось, он был пьян и решил таким образом похулиганить.

В «Кольцово» сразу нагрянули сотрудники транспортной полиции и правоохранительных органов. Они проверили аэропорт и выяснили, что сообщение было ложным и на самом деле никакой опасности для пассажиров и работников нет.

- В тот же день был установлен злоумышленник, им оказался 43-летний житель Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Следователи завели уголовное дело на мужчину по части 2 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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