В детских садах Новоуральска ребята массово заболели острой кишечной инфекцией

В помещениях детсадов провели обработку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске в пяти детских садах выявили случаи заражения острой кишечной инфекцией (ОКИ). Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила начальник управления образования Новоуральского городского округа Татьяна Аленькина.

- Отравлений нет, есть случаи острой кишечной инфекции. Это сезонные заболевания. Здесь нет никаких внештатных ситуаций, - рассказала она.

В управлении образования отметили, что в группах, где выявили случаи ОКИ, проводились все карантинные мероприятия. В том числе силами медицинских работников осуществили обработку помещений.

Аленькина подчеркнула, что санитарные мероприятия проводились с соблюдением требований безопасности разрешенными средствами, когда детей в садике не было. После обработки работники детсада провели уборку.

Прокуратура Новоуральска организовала проверку по сообщению в связи с ухудшением состояния здоровья воспитанников нескольких детских садов. При этом по информации ФМБА России, отвечающем за медицину в закрытом городе, дети с признаками отравлений не обращались. Ребят отправили на больничный с инфекционными заболеваниями (ротовирусной инфекцией). Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование.

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