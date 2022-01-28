В Нижневартовске коронавирусом болеют 533 ребенка

Нагрузка на педиатров резко выросла Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшую неделю дети в Нижневартовске стали болеть коронавирусом в пять раз чаще, сейчас диагноз подтвердился у 533 несовершеннолетних.

Также в 2,5 раза выросло число контактных детей, а под наблюдением врачей находятся больше 2 700 ребятишек. По словам медиков, COVID-19 болеют дети всех возрастов, семерых малышам нет и полугода. Об этом сообщает ugra-tv.ru.

В январе в Нижневартовске наблюдается более высокий уровень заболеваемости ОРВИ в сравнении с первым месяцем 2021 года. Именно поэтому в городе резко увеличилась нагрузка на детские поликлиники. Педиатры вынуждены обслуживать вызовы до 23 часов.

Максимальное количество вызовов от родителей малышей поступило 24 января, когда в колл-центрах Нижневартовска зарегистрировали 1 379 звонков.