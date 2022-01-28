В Свердловской области количество ДТП выросло на 10%

Чаще всего ДТП на Урале происходят из-за выезда на встречную полосу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала 2022 года усложнилась ситуация на дорогах. Количество аварий в региона выросло почти на 10%, сообщает УГИБДД по области.

- Число погибших увеличилось более чем на 150%, еще на 13% выросло число пострадавших, - говорится в сообщении.

Чаще всего ДТП на Урале происходят из-за выезда на встречную полосу. С начала года произошло 36 таких аварий. В них пострадали 56 человек. Еще 11 – погибли. Также причинами ДТП являются нарушение правил обгона, превышение скорости, несоблюдение очередности проезда. Кроме того, выросло число ДТП, в которых водители и пассажиры не используют ремни безопасности и детские автокресла.

С 28 января свердловская Госавтоинспекция будет принимать дополнительные меры, направленные на профилактику ДТП. В городах области пройдут рейды и проверки водителей на состояние опьянения и наличие прав. На трассах наряды ДПС будут круглосуточно контролировать соблюдение правил дорожного движения. Инспекторы будут проводить профилактические беседы.

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