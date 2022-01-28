За год в Сургутском районе пьяные водители погубили семь человек

На дорогах Югры, несмотря на внимание со стороны ГИБДД, по-прежнему неспокойно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургутском районе ХМАО в 2021 году произошло 152 дорожно-транспортных происшествия, жертвами которых стали 29 человек, еще 213 человек получили травмы. Причиной большей части аварий стали нарушения правил обгона и нарушение скоростного режима. Об этом сообщает издание ugra-news.ru.

Нередко водители садятся за руль в нетрезвом состоянии, что приводит к ДТП с очень тяжелыми последствиями. По вине пьяных автолюбителей в Сургутском районе в прошлом году погибли 7 человек и еще 10 – получили травмы.

Также в 2021 году на дорогах района произошло 22 аварии с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 24 ребенка и один погиб. К административной ответственности привлекли 1 836 водителей, за то, что они нарушили правила перевозки детей.