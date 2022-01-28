В Екатеринбурге 792 класса перевели на дистант из-за коронавируса и ОРВИ

Из всех классов в школах города 12% отправлены на дистант Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на 28 января уже 12% классов в школах отправлены на дистант. Ученики 792 учебных коллективов получают образование из дома из-за выявленных случаев коронавируса и ОРВИ и в целях профилактики распространения заболевания.

- Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены, - отмечают в городском департаменте образования.

Из общего количества классов на дистант отправили из-за случаев коронавируса - 684, из-за ОРВИ - 108.

В детских садах ситуация лучше - в дошкольных учреждениях города на карантине сейчас 6% групп от общего количества - 131 из-за коронавируса и 51 из-за ОРВИ.

Напомним, что еще два дня назад на дистанте находились 407 классов.