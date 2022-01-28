На Урале суд взыскал 600 тысяч с хозяина коровы, которая стала причиной ДТП

Корова внезапно выбежала на дорогу в темное время суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Асбестовский суд взыскал 620 тысяч рублей с хозяина коровы, которая выбежала на дорогу и стала причиной ДТП. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

Авария произошла в темное время суток в июле 2020 года на дороге Асбест – поселок Малышево. Корова, принадлежащая Федору Т. паслась вместе с другими животными под присмотром нанятого пастуха. Однако она отстала от стада. Корова внезапно выбежала на проезжую часть. Там ее сбила машина Toyota Hiace Сергея В. Животное погибло, а машина была повреждена. По оценке эксперта, ущерб автомобилю составил 962 тысячи рублей.

Владелец подал иск о взыскании этих средств. Хозяин коровы в свою очередь подал встречный иск о взыскании 50 тысяч рублей. Федор указал в заявлении, что испытал страдания от смерти любимой коровы. Он подчеркнул, что растил животное в любви и заботе два года, и ее смерть стала для него потрясением.

Суд первой инстанции решил, что Федор допустил нахождение коровы на проезжей части без надзора. Также суд учел, что авария произошла в зоне действия знака «Дикие животные».

- Таким образом, при определении размера ущерба Асбестовский городской суд, учитывая степень вины ответчика Федора Т. – 80 % и истца Сергея В. – 20 %, взыскал с Федора Т. в пользу Сергея В. ущерб в сумме 620 504 рубля. С Сергея В. в пользу хозяина коровы взысканы расходы на юридические услуги – 3 905 рублей, - говорится в сообщении облсуда.

Хозяин погибшей коровы оспорил решение в областном суде. Однако коллегия оставила его без изменений.

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