В Серове игроман оформил займы на родителей на четверть миллиона рублей

Кредитные деньги сын потратил на игры Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Прокуратура Серова направила в суд уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя осенью 2021 года обманувшего своих родителей на 224 тысячи рублей.

Именно на такую сумму молодой человек, работающий грузчиком-кладовщиком на местном предприятии, оформил сразу 19 займов. Парень попросил паспорта у отца и матера, а также их телефоны и банковские карты, чтобы внести их базу «против мошенников».

Однако по факту сам оказался мошенником. Он оформил займы через интернет, после чего переводил полученные деньги через приложение, делая ставки. Все 224 тысячи рублей молодой человек просто проиграл. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Теперь нерадивому сыну грозит реальный срок.