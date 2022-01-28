В Екатеринбурге полицейский на Land Rover устроил аварию: есть пострадавший

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге устанавливаются обстоятельства аварии на перекрестке Заводской и Нагорной. Как сообщил источник «КП», 27 января оперуполномоченный полиции за рулем Land Rover не уступил дорогу водителю Skoda Octavia.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В Госавтоинспекции подтвердили факт аварии.

- Водитель Land Rover двигаясь по улице Заводская со стороны улицы Татищева в сторону улицы Кирова на перекрестке равнозначных дорог улиц Заводская-Нагорная не уступил дорогу приближающемуся справа автомобилю и допустил столкновение с Skoda Octavia, который совершал поворот налево, - сообщили «КП»-Екатеринбург в отделении пропаганды городского управления ГИБДД.

В результате ДТП пострадал 39-летний водитель Skoda Octavia, с различными травмами его госпитализирован в больницу № 36. По факту аварии в полиции проводят внутреннюю проверку.