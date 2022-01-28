Здания правительства Свердловской области планируют перенести поближе к полуострову Баран на Верх-Исетском пруду

Средства на строительство нового здания правительства в регионе планируют получить продав текущие 27 зданий в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга сегодня, 28 января, рассказали о планах по развитию набережной Верх-Исетского пруда. Затронули и тему грядущего переезда правительства региона на ВИЗ.

Так, еще во время итоговой пресс-конференции губернатор Евгений Куйвашев сказал, что 27 зданий правительства, размещенных по городу, могут продать под размещение жилья и офисных центров. Вырученные деньги в таком случае направят на строительство нового здания правительства на ВИЗе. В мэрии рассказали, где примерно оно может разместиться.

- Строительство зданий правительства предполагается ближе к полуострову Баран, - рассказал Андрей Молоков, главный архитектор Екатеринбурга.

Добавим, что сегодня на сайте мэрии начался опрос граждан по благоустройству участка набережной Верх-Исетского пруда от улицы Лоцмановых до улицы Плотников.