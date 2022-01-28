В Екатеринбурге ГИБДД устроила рейд по курьерам на велосипедах

Курьеры часто не спешиваются при переходе улиц - это является нарушением. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге Госавтоинспекция проводит рейд и профилактические беседы с курьерами служб доставки, которые передвигаются на велосипедах. Об этом сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

- Велосипедистам автоинспекторы напоминают о соблюдении правил при пересечении проезжей - о необходимости спешиваться с велосипеда. Именно это нарушение является самым распространенным среди этой категории участников движения, - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции рассказывают курьерам об ответственности за нарушение правил дорожного движения. Велосипедистов призывают использовать специальную экипировку и надевать световозвращающие элементы.

В ГИБДД отметили, что велосипедисты являются участниками дорожного движения и должны соблюдать ПДД. В частности им следует при начале движения и маневрировании показывать соответствующие сигналы, а при пересечении проезжей части по пешеходному переходу слазить с велосипеда.

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