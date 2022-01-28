В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли торговый павильон

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в павильоне разбито окно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле рано утром, 28 января, вспыхнула торговая точка на улице Орджоникидзе. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в павильоне разбито окно.

- В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава, - рассказали в отделе-надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила. - Предполагаемая причина - поджог.

Пожарные справились с огнем за три минуты. Пламя на площади восемь квадратных метров повредило стены, внутреннюю обшивку, торговое оборудование и продукцию торгового павильона.

Напомним, вечером, 27 января пожар произошел в доме на Сыромолотова, 28 в Екатеринбурге. Огонь распространился в квартире на пятом этаже на площади 15 квадратных метров. Из нее при помощи автолестницы были спасены два человека. Они были переданы бригаде скорой медицинской помощи с признаками отравления продуктами горения и ожогами. Один человек погиб.