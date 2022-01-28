На севере Свердловской области открылись еще две ледовые переправы

На переправах оборудуют спасательный пост Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На севере Свердловской области окрылись еще две ледовые переправы - на реке Ляле у деревни Денисова и на реке Сосьве у села Романова. Их грузоподъемность составляет 15 тонн. Обе они обеспечивают жизнеобеспечение жителей Сосьвинского городского округа.

- Для обеспечения безопасности переправы обозначены маркировочными вехами, выставлен пост регулирования со шлагбаумом и пунктом для обслуживающего персонала, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - На переправах имеется в обязательном порядке спасательный пост, укомплектованный спасателями и средствами спасения.

Всего на сегодня, 28 января на территории Свердловской области действует 15 ледовых переправ. В Слободо-Туринском, Таборинском, Гаринском и Алапаевском городских округах они открылись на днях.